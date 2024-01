Comme un R de femmes 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08

Exposition suivie d’une performance artistique.

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous resterons en marche.



Pour la journée internationale des droits de la femme, deux artistes engagées vous proposent une envolée performative et artistique.



Pascale Guerrini, artiste photographe, présente une série de portraits déjantés et colorés de la beauté africaine pour déconstruire la sanction sociale qui impose aux femmes noires une conformation de leurs cheveux. Dans ces portraits, les objets sont détournés de leur fonction première afin de donner à voir autrement. Ainsi, par ces effets visuels, le cheveu prend une autre forme : il est magnifié.



Sandrine Cha, artiste capillaire, invite le public à découvrir Corps chanté. Une performance artistique qui met en lumière les douleurs insoupçonnées d’un corps martyr et malléable, qui subit des douleurs muettes mais existantes. A travers le corps, la poésie et le chant, elle cherche au plus profond de son être, une voix, celle d’une femme incomprise, qui une fois libérée, pense ses blessures. Une forme d’expression libre et émancipatrice.



Une soirée où vous serez à la fois visiteur·euse·s, spectateur·rice·s et acteur·rice·s.



Tout public

Durée : 10 min

Exposition à partir de 20h

EUR.

53 rue de la Joliette L’R de la mer – Compagnie Théâtre de la Mer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-08 par Ville de Marseille