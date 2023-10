Voya(je)s – récits de vies et de voyages 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement, 22 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez « Voya(je)s – récits de vies et de voyages » sur la scène du Théâtre de la Mer..

2023-12-22 20:00:00 fin : 2023-12-22 . .

53 rue de la Joliette L’R de la mer – Compagnie Théâtre de la Mer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join « Voya(je)s – stories of life and travel » on stage at Théâtre de la Mer.

Vea « Voya(je)s – cuentos de vida y viajes » en el escenario del Théâtre de la Mer.

Erleben Sie « Voya(je)s – Erzählungen aus dem Leben und von Reisen » auf der Bühne des Theaters am Meer.

Mise à jour le 2023-10-05 par Ville de Marseille