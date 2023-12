Polychromie 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement, 13 décembre 2023 10:00, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez le spectacle « Polychromie » sur la scène de l’R de la mer !.

2023-12-13 10:00:00 fin : 2023-12-13 . .

53 rue de la Joliette L’R de la mer – Compagnie Théâtre de la Mer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See the « Polychromie » show on the R de la mer stage!

¡El espectáculo « Polychromie » vuelve al escenario del R de la mer!

Erleben Sie die Show « Polychromie » auf der Bühne des « R de la mer »!

Mise à jour le 2023-12-05 par Ville de Marseille