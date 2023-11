Festival LEC 2023 – Apéro graphique » A vos nappes et vos verres » 53 rue d’angoulême Cognac, 19 novembre 2023, Cognac.

Cognac,Charente

Venez croquer vos coups de cœur !



Apéro graphique avec Vincent Gravé, illustrateur et Matteo, dessinateur.



Présentation et dégustation des vins Les frères Moine, producteur de vins Charentais, et picorage assuré par la Biocoop Pays de Cognac !.

53 rue d’angoulême Couvent des Récollets

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



Come and sketch your favorites!



Apéro graphique with illustrator Vincent Gravé and cartoonist Matteo.



Presentation and wine tasting by Les frères Moine, producer of Charentais wines, and picnic provided by Biocoop Pays de Cognac!

¡Venga y comparta sus favoritos!



Aperitivo gráfico con Vincent Gravé, ilustrador, y Matteo, dibujante.



Presentación y degustación a cargo de Les frères Moine, productor de vinos de Charentais, y picnic a cargo de Biocoop Pays de Cognac

Hier finden Sie Ihre Favoriten!



Apéro graphique mit Vincent Gravé, Illustrator, und Matteo, Zeichner.



Präsentation und Verkostung der Weine von Les frères Moine, Weinproduzent aus der Charente, und von der Biocoop Pays de Cognac bereitgestellte Picknicks!

