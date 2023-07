Concert – Jack The Cop – Sous-Préfecture – Riquet 1er 53 rue Camille Buffardel Die, 15 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Pour l’Anniversaire de l’Entre-pôt, qui fêtera ses 13 ans. Trois groupes : Jack The Cop (rock), Sous-Préfecture (rock garage) et Riquet 1er (chanson électro-débile). Deux expositions : Riquet 1er et Fabienne Laplace..

2023-07-15 10:30:00 fin : 2023-07-15 13:00:00. .

53 rue Camille Buffardel L’Entre-pôt

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



L’Entre-pôt celebrates its 13th anniversary. Three bands: Jack The Cop (rock), Sous-Préfecture (garage rock) and Riquet 1er (electro-chanson). Two exhibitions: Riquet 1er and Fabienne Laplace.

L’Entre-pôt celebra su 13º aniversario. Tres grupos: Jack The Cop (rock), Sous-Préfecture (garage rock) y Riquet 1er (electro-rock). Dos exposiciones: Riquet 1er y Fabienne Laplace.

Zum Geburtstag des Entrepôt, das sein 13-jähriges Bestehen feiert. Drei Bands: Jack The Cop (Rock), Sous-Préfecture (Garagenrock) und Riquet 1er (elektrodebiler Chanson). Zwei Ausstellungen: Riquet 1er und Fabienne Laplace.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme du Pays Diois