Séance de cinéma : Aquaman et le royaume perdu 53 route de Bassemberg Villé, vendredi 19 janvier 2024.

Villé Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire Trident Noir entre ses mains. Pour l’anéantir, Aquaman doit s’associer à son frère Orm ancien roi d’Atlantide et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d’une destruction irréversible.

EUR.

53 route de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de tourisme du val de Villé