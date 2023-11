Heure du conte spécial Noël 53 route de Bassemberg Villé, 20 décembre 2023, Villé.

Villé,Bas-Rhin

Contes, musiques et chants spécial Noël, en partenariat avec l’école de musique de la MJC pour les enfants dès 3 ans..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 11:30:00. EUR.

53 route de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est



Tales, music and carols for Christmas, in partnership with the MJC music school, for children aged 3 and over.

Cuentos, música y villancicos para Navidad, en colaboración con la escuela de música MJC para niños a partir de 3 años.

Märchen, Musik und Lieder speziell zu Weihnachten, in Zusammenarbeit mit der Musikschule des MJC für Kinder ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme du val de Villé