Rencontre sur la « santé du sein » 53 route de Bassemberg Villé, 26 octobre 2023, Villé.

Villé,Bas-Rhin

Dans le cadre d’Octobre Rose 2023, vous est proposée une rencontre sur « la santé du sein ».

Cette rencontre est organisée par la chorale Battements d’Chœur, la MJC de Villé et l’association SEVE Sein et Vie..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . 0 EUR.

53 route de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est



As part of October Rose 2023, we’re hosting a meeting on « breast health ».

The event is organized by the Battements d’Ch?ur choir, the MJC de Villé and the SEVE Sein et Vie association.

En el marco del Octubre Rosa 2023, se organiza un encuentro sobre « salud mamaria ».

El acto está organizado por el coro Battements d’Chœur, el MJC de Villé y la asociación SEVE Sein et Vie.

Im Rahmen des Rosa Oktobers 2023 wird Ihnen ein Treffen zum Thema « Brustgesundheit » angeboten.

Das Treffen wird vom Chor Battements d’Ch?ur, dem MJC de Villé und dem Verein SEVE Sein et Vie organisiert.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme du val de Villé