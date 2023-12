Cet évènement est passé My Eyes See Without Looking 53 Chemin du Vallon de l’Oriol Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-23 10:00:00

fin : 2024-01-23 18:00:00 Exposition des oeuvres de Catalina Milea.

Vernissage le 23 novembre de 18h à 22h



Inaugurée en 2020 au cœur du quartier d’Endoume, la Galerie Kokanas est un espace d’exposition singulier où les formes d’art, les générations et les styles divers se côtoient.



Les expositions d’œuvres plastiques sont conçues comme des entités organiques et plurielles où performances, lectures, concerts et projections viennent, par des jeux de résonance thématique, augmenter et nourrir l’expérience artistique.



Collectionneurs et amateurs d’art sont ainsi invités à ouvrir les horizons de leur perception artistique et à découvrir, en plus des œuvres d’art exposées, des œuvres de différentes nature artistique : théâtrale, cinématographique, musicale et performative.



Kokanas affirme sa volonté de devenir un lieu de diffusion artistique à portée internationale, avec une attention toute particulière portée aux artistes émergents.



53 Chemin du Vallon de l’Oriol Galerie Kokanas

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

