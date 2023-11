Portes ouvertes Cave des Producteurs 53 Avenue Henri IV Gan, 28 décembre 2023, Gan.

Gan,Pyrénées-Atlantiques

La magie de Noël s’empare de Noël: Atelier découverte vieux millésimes, animations gourmandes, ateliers culinaires…et pleins d’autre surprises à découvrir sur place !.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . EUR.

53 Avenue Henri IV Cave des producteurs de Jurançon

Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The magic of Christmas takes hold of Christmas: Vintage discovery workshop, gourmet events, culinary workshops…and lots of other surprises to discover on site!

La magia de la Navidad se apodera de la Navidad: taller de descubrimiento de añadas antiguas, eventos gourmet, talleres culinarios… ¡y muchas otras sorpresas para descubrir in situ!

Der Zauber der Weihnacht ergreift von Weihnachten Besitz: Workshop zur Entdeckung alter Jahrgänge, Gourmet-Animationen, kulinarische Workshops…und viele andere Überraschungen, die Sie vor Ort entdecken können!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pau