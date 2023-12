Café Philo 53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac Catégories d’Évènement: Lavardac

Lot-et-Garonne Café Philo 53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac, 1 décembre 2023, Lavardac. Lavardac,Lot-et-Garonne L’intelligence : animé par Philippe Buisine..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

53 Avenue du Général de Gaulle Médiathèque de Lavardac

Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Intelligence: led by Philippe Buisine. Inteligencia: dirigida por Philippe Buisine. Intelligenz: moderiert von Philippe Buisine. Mise à jour le 2023-11-27 par OT de l’Albret Détails Catégories d’Évènement: Lavardac, Lot-et-Garonne Autres Lieu 53 Avenue du Général de Gaulle Adresse 53 Avenue du Général de Gaulle Médiathèque de Lavardac Ville Lavardac Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac latitude longitude 44.17727;0.29567

53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavardac/