Lecture théâtrale et radiophonique avec Ribambelle 53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac, 25 novembre 2023, Lavardac.

Lavardac,Lot-et-Garonne

La Médiathèque de Lavardac propose à 20 heures le spectacle » En colère? « , une lecture théâtrale et radiophonique avec la compagnie Riabambelle. « Plongez dans l’onde de la révolution féministe! »

Entrée libre.

53 Avenue du Général de Gaulle Médiathèque

Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



At 8pm, the Médiathèque de Lavardac presents « En colère? », a theatrical and radio reading with the Riabambelle company. « Dive into the wave of the feminist revolution!

Free admission

A las 20.00 h, la mediateca Lavardac presenta « ¿En colère? », una lectura teatral y radiofónica con la compañía Riabambelle. « ¡Sumérgete en las olas de la revolución feminista!

Entrada gratuita

In der Mediathek von Lavardac findet um 20 Uhr die Aufführung « En colère? » statt, eine theatralische Lesung und Radiosendung mit der Gruppe Riabambelle. « Tauchen Sie ein in die Wellen der feministischen Revolution! »

Freier Eintritt

