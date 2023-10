Conférence : Le kuksundo, un art de vivre coréen 53-55 rue Jean Mermoz Marignane, 2 novembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Conférence à l’espace culturel Saint-Exupéry animée par Lydia Djellal : « Le kuksundo, un art de vivre coréen » (technique visant à stimuler l’énergie interne appelée le « qi » grâce à des exercices de respiration, à des postures et à la concentration..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . .

53-55 rue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference at Espace culturel Saint-Exupéry by Lydia Djellal: « Kuksundo, a Korean art of living » (a technique designed to stimulate the internal energy known as « qi » through breathing exercises, postures and concentration.

Conferencia en el Espace culturel Saint-Exupéry a cargo de Lydia Djellal: « Kuksundo, un arte de vivir coreano » (técnica destinada a estimular la energía interna conocida como « qi » mediante ejercicios respiratorios, posturas y concentración).

Vortrag im Kulturraum Saint-Exupéry unter der Leitung von Lydia Djellal: « Kuksundo, eine koreanische Lebenskunst » (Technik zur Anregung der inneren Energie, die « Qi » genannt wird, durch Atemübungen, Körperhaltungen und Konzentration).

