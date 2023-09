Les jeudis de l’histoire : La guerre en Ukraine 53-55 rue Jean Mermoz Marignane, 19 octobre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des « jeudis de l’histoire », Frédéric Cogoni nous propose un sujet encore d’actualité et toujours brûlant : « La guerre en Ukraine ».

Vous êtes attendus nombreux !.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . .

53-55 rue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the « Thursdays in History » series, Frédéric Cogoni presents us with a subject that’s still topical and hotly debated: « The war in Ukraine ».

We look forward to seeing you there!

En el marco de la serie « Los jueves de Historia », Frédéric Cogoni hablará de un tema que sigue siendo de actualidad y objeto de acalorados debates: « La guerra de Ucrania ».

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes

Im Rahmen der « Donnerstags der Geschichte » bietet uns Frédéric Cogoni ein Thema an, das noch immer aktuell und immer brisant ist: « Der Krieg in der Ukraine ».

Sie werden zahlreich erwartet!

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme de Marignane