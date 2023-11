Veillée Calendale et inscription 53-55 rue Jean Mermoz Marignane, 9 octobre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Cette année encore, l’association « Les Amis de Marignane et de la Provence » organise la traditionnelle veillée calendale avec gros souper et 13 desserts. La soirée sera animée par « Lei dindouleto dou roucas »..

2023-10-09 fin : 2023-12-25 . .

53-55 rue Jean Mermoz Espace culturel saint-Exupéry

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Once again this year, the association « Les Amis de Marignane et de la Provence » (Friends of Marignane and Provence) organizes the traditional « veillée calendale » with a big supper and 13 desserts. The evening will be entertained by « Lei dindouleto dou roucas ».

Un año más, la asociación « Les Amis de Marignane et de la Provence » (Amigos de Marignane y de la Provenza) organiza la tradicional « veillée calendale », con una gran cena y 13 postres. La velada estará amenizada por « Lei dindouleto dou roucas ».

Auch in diesem Jahr organisiert der Verein « Les Amis de Marignane et de la Provence » die traditionelle Kalenderwache mit großem Abendessen und 13 Desserts. Der Abend wird von « Lei dindouleto dou roucas » musikalisch umrahmt.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme de Marignane