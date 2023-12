Noël du Cœur 53-55 rue des Écoles Schirmeck, 24 décembre 2023, Schirmeck.

Schirmeck Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 18:30:00

fin : 2023-12-24 23:00:00

.

Le 24 décembre vivons ensemble un Noël différent, grâce à la bienveillance des uns et des autres et invitons voisins, voisines et familles qui pourraient se retrouver seuls le soir de Noël.

Soirée festive et conviviale avec repas, musique, message de Noël et animations pour les enfants.

Transport possible sur demande au numéro de téléphone de réservation.

EUR.

53-55 rue des Écoles

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche