Théâtre : Les pigeons 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane, 1 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

« Deux comédiens ratés, amis de longue date et surtout concurrents dans leur job se retrouvent au même casting. A la fois contents et légèrement déçus de se voir au même endroit pour la même raison, ils parviennent difficilement à cacher leur désillusion. ».

53-55 Avenue Jean Mermoz Théâtre Molière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Two failed comedians, longtime friends and, above all, competitors for their jobs, find themselves at the same casting. Both happy and slightly disappointed to find themselves in the same place for the same reason, they find it hard to hide their disillusionment. »

« Dos actores fracasados, amigos desde hace mucho tiempo y, sobre todo, competidores por sus puestos de trabajo, se encuentran en el mismo casting. Ambos felices y ligeramente decepcionados de encontrarse en el mismo lugar por la misma razón, les resulta difícil ocultar su desilusión. »

« Zwei gescheiterte Schauspieler, langjährige Freunde und vor allem Konkurrenten in ihrem Job treffen sich beim selben Casting. Gleichzeitig erfreut und leicht enttäuscht, dass sie sich aus demselben Grund am selben Ort sehen, können sie ihre Enttäuschung nur schwer verbergen. »

