Musique : Fête des instruments à vent 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane, 1 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Les élèves des classes d’instruments à vent du Conservatoire municipal de Marignane vous invitent à fêter avec eux leur plaisir de jouer ensemble !

Au programme : des musiques de films, du monde et bien sûr des œuvres du répertoire classique !.

53-55 Avenue Jean Mermoz Théâtre Molière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Students from the wind instrument classes at the Conservatoire municipal de Marignane invite you to join them in celebrating the pleasure of playing together!

On the program: film music, world music and, of course, works from the classical repertoire!

Los alumnos de las clases de instrumentos de viento del Conservatorio Municipal de Marignane le invitan a celebrar con ellos el placer de tocar juntos

En el programa: música de películas, músicas del mundo y, por supuesto, obras del repertorio clásico

Die Schüler der Bläserklassen des städtischen Konservatoriums von Marignane laden Sie ein, mit ihnen ihre Freude am gemeinsamen Musizieren zu feiern!

Auf dem Programm stehen Filmmusik, Weltmusik und natürlich Werke aus dem klassischen Repertoire!

