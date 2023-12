Musique : Concert de la Saint-Patrick 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane Musique : Concert de la Saint-Patrick 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane, 4 février 2024, Marignane. Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-04

fin : 2024-02-04 Les élèves des classes d’instruments à vent du Conservatoire municipal de Marignane vous invitent à fêter avec eux leur plaisir de jouer ensemble !.

Flûtes traversières, clarinettes, saxophones, trompettes, trombones et cors seront au rendez-vous, soutenus par la famille des percussions (claviers, timbales, batterie…) pour vibrer avec vous !

53-55 Avenue Jean Mermoz Théâtre Molière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

