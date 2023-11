Musique : Le carnaval des animaux 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane, 2 février 2024, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Alex Vizorek et le duo Jatekok revisitent « Le carnaval des animaux » de Saint-Saëns. Ce dernier n’avait pas imaginé que son bestiaire allait devenir une des œuvres les plus célèbres de notre époque, un incontournable de la musique..

53-55 avenue Jean Mermoz Théâtre Molière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Alex Vizorek and the Jatekok duo revisit Saint-Saëns’ « Le carnaval des animaux ». Little did Saint-Saëns imagine that his bestiary would become one of the most famous works of our time, and a musical staple.

Alex Vizorek y el dúo Jatekok revisitan el « Carnaval de los animales » de Saint-Saëns. Saint-Saëns nunca imaginó que su bestiario se convertiría en una de las obras más famosas de nuestro tiempo, un clásico de la música.

Alex Vizorek und das Duo Jatekok interpretieren Saint-Saëns’ « Karneval der Tiere » neu. Dieser hatte sich nicht vorstellen können, dass sein Bestiarium zu einem der berühmtesten Werke unserer Zeit werden würde, das aus der Musik nicht mehr wegzudenken ist.

