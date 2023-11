Soirée surprise : Dom Juan de Molière 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane, 31 janvier 2024, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

L’association « La boîte à surprises » vous invite gracieusement à partager un agréable moment en compagnie des comédiens du « Théâtre et Compagnie ». Au programme : Dom Juan.

Venez nombreux les applaudir.



Mise en scène : Eric Nicol..

2024-01-31 fin : 2024-01-31 . .

53 – 55 avenue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry – Auditorium Beethoven

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association « La boîte à surprises » graciously invites you to share a pleasant moment in the company of actors from « Théâtre et Compagnie ». On the program: Dom Juan.

Come and applaud them.



Directed by Eric Nicol.

La asociación « La boîte à surprises » le invita amablemente a compartir un agradable momento en compañía de los actores de « Théâtre et Compagnie ». En el programa: Dom Juan.

Venga a aplaudirles.



Dirigida por Eric Nicol.

Der Verein « La boîte à surprises » lädt Sie kostenlos dazu ein, einen angenehmen Moment mit den Schauspielern des « Théâtre et Compagnie » zu verbringen. Auf dem Programm steht Dom Juan.

Kommen Sie zahlreich und applaudieren Sie ihnen.



Regie: Eric Nicol.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme de Marignane