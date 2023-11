Soirée surprise : « Jazz manouche » 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane, 24 janvier 2024, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

L’association « La boîte à surprises » vous invite gracieusement à partager une agréable soirée « Jazz manouche » en compagnie de Marc Trigeau et Pipiss Hag, le duo Swing Gum. Cela va swinguer, vous allez vous « régaler » !

Vous êtes attendus nombreux !.

2024-01-24

53 – 55 avenue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry – Auditorium Beethoven

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association « La boîte à surprises » graciously invites you to share a pleasant evening of gypsy jazz with Marc Trigeau and Pipiss Hag, the Swing Gum duo. You’re in for a real treat!

We look forward to seeing you there!

La asociación « La boîte à surprises » le invita amablemente a compartir una agradable velada de jazz gitano con Marc Trigeau y Pipiss Hag, el dúo Swing Gum. Será un auténtico placer

¡Le esperamos!

Der Verein « La boîte à surprises » lädt Sie herzlich ein, mit Marc Trigeau und Pipiss Hag, dem Duo Swing Gum, einen angenehmen Abend mit Gypsy-Jazz zu verbringen. Es wird swingen, Sie werden sich « ergötzen »!

Sie werden zahlreich erwartet!

