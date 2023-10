Salon du mariage 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane, 13 janvier 2024, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

En janvier : salon du mariage organisé par la Ville de Marignane en collaboration avec l’Office de Tourisme.

Plus de quarante exposants pour vous conseiller.

Et au programme, aussi, des animations !.

2024-01-13 fin : 2024-01-14 . .

53-55 Avenue Jean Mermoz Ville de Marignane – Espace Culturel Saint-Exupéry

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In January: wedding fair organized by the City of Marignane in collaboration with the Tourist Office.

More than forty exhibitors to advise you.

And on the program, also, animations!

En enero: feria de bodas organizada por el Ayuntamiento de Marignane en colaboración con la Oficina de Turismo.

Más de cuarenta expositores para asesorarle.

Y en el programa, además, ¡animaciones!

Im Januar: Hochzeitsmesse, die von der Stadt Marignane in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt organisiert wird.

Mehr als vierzig Aussteller beraten Sie.

Und auf dem Programm stehen auch Animationen!

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme de Marignane