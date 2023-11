Soirée surprise : Chroniques marseillaises 3 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane, 20 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

L’association « La boîte à surprises » vous invite gracieusement à partager un agréable moment en compagnie des comédiens de la troupe de Marius Kamo. Dans une ambiance pagnolesque, ils vont vous faire revivre le Marseille d’antan.

Venez nombreux..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

53 – 55 avenue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry – Auditorium Beethoven

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association « La boîte à surprises » graciously invites you to share a pleasant moment in the company of comedians from Marius Kamo’s troupe. In a pagan atmosphere, they’ll take you back to the Marseilles of yesteryear.

Come one, come all.

La asociación « La boîte à surprises » le invita amablemente a compartir un agradable momento en compañía de los cómicos de la compañía Marius Kamo. En un ambiente pagano, le transportarán a la Marsella de antaño.

Venga uno, vengan todos.

Der Verein « La boîte à surprises » lädt Sie herzlich ein, einen angenehmen Moment mit den Schauspielern der Truppe von Marius Kamo zu verbringen. In einer pagnolesken Atmosphäre werden sie Sie das Marseille vergangener Zeiten wieder aufleben lassen.

Kommen Sie zahlreich.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme de Marignane