Théâtre : Il était ue fois Noël 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane, 16 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Danseurs et musiciens des conservatoires de la Ville de Marignane enchanteront, dans une création de Pierre-Marie Dupré, le temps de l’Avent, pour que nos cœurs restent à jamais des cœurs d’enfants..

53-55 Avenue Jean Mermoz Théâtre Molière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dancers and musicians from the City of Marignane’s conservatories, in a creation by Pierre-Marie Dupré, will enchant the Advent season, so that our hearts remain forever children’s hearts.

Bailarines y músicos de los conservatorios de Marignane, en una creación de Pierre-Marie Dupré, encantarán el tiempo de Adviento, para que nuestros corazones sigan siendo para siempre corazones de niños.

Tänzer und Musiker der Konservatorien der Stadt Marignane werden in einer Kreation von Pierre-Marie Dupré die Adventszeit verzaubern, damit unsere Herzen für immer die Herzen von Kindern bleiben.

