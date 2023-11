One-man-show : Artus 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane, 14 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Artus est en tournée et s’arrête pour la première fois à Marignane avec son dernier spectacle « Artus one-man-show ». Promis, Il ne dépassera pas les limites… puisqu’il n’en a aucune !

Un one-man-show à découvrir absolument !.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . .

53-55 avenue Jean Mermoz Théâtre Molière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Artus is on tour, making his first stop in Marignane with his latest show, « Artus one-man-show ». Promise: he won’t go over the top… because he doesn’t have any!

A must-see one-man-show!

Artus está de gira y hace su primera parada en Marignane con su último espectáculo, « Artus one-man-show ». Promesa: no se excederá… ¡porque no tiene nada!

Un espectáculo unipersonal que no se puede perder

Artus ist auf Tournee und macht mit seiner neuesten Show « Artus one-man-show » zum ersten Mal in Marignane Halt. Er verspricht, dass er keine Grenzen überschreiten wird, da er keine hat!

Eine One-Man-Show, die Sie unbedingt entdecken sollten!

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme de Marignane