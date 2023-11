Projection et débat : La tresse 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane, 13 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre « Art et Essai », le Ciné-Club Paradisio vous propose de découvrir la version cinématographique d’un magnifique roman devenu best-seller : La tresse. Le film sera suivi d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles..

2023-12-13

53 – 55 avenue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of its « Art et Essai » program, Ciné-Club Paradisio invites you to discover the film version of a magnificent novel that has become a bestseller: La tresse. The film will be followed by a debate with highly qualified, volunteer speakers.

En el marco de su programa « Art et Essai », el Ciné-Club Paradisio le invita a descubrir la versión cinematográfica de una magnífica novela que se ha convertido en un bestseller: La tresse (La trenza). La película irá seguida de un debate con ponentes voluntarios altamente cualificados.

Im Rahmen von « Art et Essai » bietet Ihnen der Ciné-Club Paradisio die Möglichkeit, die Filmversion eines wunderbaren Romans, der zum Bestseller wurde, zu entdecken: Der Zopf. Im Anschluss an den Film findet eine Diskussion mit hochqualifizierten und ehrenamtlichen Rednern statt.

