Salon Noël Artisanal et Gourmand 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane, 9 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Cette année encore, la Ville de Marignane organise le salon « Noël Artisanal et Gourmand » avec artisans créateurs et producteurs de Provence et d’ailleurs qui sont référencés et connus pour leur professionnalisme et la qualité de leurs produits..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

53-55 Avenue Jean Mermoz Ville de Marignane – Espace Culturel Saint-Exupéry

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Once again this year, the City of Marignane is organizing the « Noël Artisanal et Gourmand » trade show, featuring creative craftsmen and producers from Provence and beyond, known for their professionalism and the quality of their products.

Un año más, la ciudad de Marignane organiza el salón « Noël Artisanal et Gourmand », en el que participan artesanos y productores creativos de Provenza y otros lugares, reconocidos por su profesionalidad y la calidad de sus productos.

Auch in diesem Jahr organisiert die Stadt Marignane die Messe « Noël Artisanal et Gourmand » mit Kunsthandwerkern, Kreativen und Produzenten aus der Provence und anderen Ländern, die für ihre Professionalität und die Qualität ihrer Produkte gelistet und bekannt sind.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme de Marignane