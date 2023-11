Musique : Au rythme du tango avec Richard Galliano 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane, 7 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Compositeur et interprète, Richard Galliano est le maître d’œuvre de ce concert qui unit son inspiration à la tradition du tango symphonique d’Astor Piazzolla..

53-55 Avenue Jean Mermoz Théâtre Molière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Composer and performer Richard Galliano is the mastermind behind this concert, which unites his inspiration with the symphonic tango tradition of Astor Piazzolla.

El compositor e intérprete Richard Galliano es el artífice de este concierto, que se inspira en la tradición del tango sinfónico de Astor Piazzolla.

Richard Galliano, Komponist und Interpret, ist der Meister dieses Konzerts, das seine Inspiration mit der Tradition des symphonischen Tangos von Astor Piazzolla vereint.

