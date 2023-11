Musique : Concert de l’orchestre à vent du conservatoire de musique de Marignane 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane, 3 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Le conservatoire de musique invite Stan Laferrière. Ce concert est la restitution d’un travail effectué avec les élèves des classes de Musiques Actuelles, de jazz, ainsi qu’avec l’orchestre à vent des grands élèves du conservatoire.

Venez nombreux !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

53-55 Avenue Jean Mermoz Théâtre Molière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The music conservatory invites Stan Laferrière. This concert is the culmination of work carried out with students in current music and jazz classes, as well as with the conservatory’s wind orchestra.

Come one, come all!

El conservatorio de música invita a Stan Laferrière. Este concierto es la culminación de un trabajo realizado con los alumnos de las clases de música contemporánea y jazz, así como con la orquesta de viento del conservatorio.

Vengan todos

Das Musikkonservatorium lädt Stan Laferrière ein. Dieses Konzert ist der Höhepunkt der Arbeit mit den Schülern der Klassen für Aktuelle Musik, Jazz sowie mit dem Blasorchester der älteren Schüler des Konservatoriums.

Kommen Sie zahlreich!

