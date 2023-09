Projection et débat : Donne-moi des ailes 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane, 15 novembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre « Art et Essai », le Ciné-Club Paradisio vous propose un film familial d’aventure : « Donne-moi des ailes ». Une histoire touchante (une belle leçon de solidarité) qui sera suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles..

2023-11-15

53 – 55 avenue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of its « Art et Essai » program, Ciné-Club Paradisio presents a family adventure film: « Donne-moi des ailes » (Give me wings). A touching story (a fine lesson in solidarity) followed by a debate with highly qualified volunteer speakers.

En el marco de su programa « Art et Essai », el Ciné-Club Paradisio proyecta una película familiar de aventuras: « Donne-moi des ailes » (Dame alas). Una historia conmovedora (toda una lección de solidaridad) que irá seguida de un debate con ponentes voluntarios altamente cualificados.

Im Rahmen von « Art et Essai » zeigt der Ciné-Club Paradisio einen abenteuerlichen Familienfilm: « Donne-moi des ailes » (Gib mir Flügel). Eine rührende Geschichte (eine schöne Lektion in Sachen Solidarität), auf die eine Diskussion mit hochqualifizierten und ehrenamtlichen Rednern folgt.

