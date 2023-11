Inscriptions au concours de la plus merveilleuse Mamie marignanaise 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane, 8 novembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Si ta mamie est extraordinaire, mets-la à l’honneur en la faisant participer au concours de la plus merveilleuse Mamie marignanaise.

Inscription obligatoirement faite par parrainage des petits enfants..

2023-11-08 fin : 2024-01-05 . .

53-55 Avenue Jean Mermoz Ville de Marignane – Espace Culturel Saint-Exupéry

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



If your granny is extraordinary, make her proud by entering her in the contest for the most wonderful Granny in Marignane.

Entries must be sponsored by grandchildren.

Si tu abuelita es extraordinaria, ponla en el candelero presentándola al concurso de la Abuelita más maravillosa de Marignane.

Las candidaturas deben estar patrocinadas por nietos.

Wenn deine Oma außergewöhnlich ist, solltest du sie ehren, indem du sie am Wettbewerb « Die wunderbarste Oma von Marignano » teilnehmen lässt.

Verbindliche Anmeldung durch Patenschaft der Enkelkinder.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme de Marignane