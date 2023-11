One-woman-show de Natacha Amal : « Ce soir on se fait l’Amal » 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane, 7 novembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Envie de franche rigolade ? De déconnecter ? Rien de tel que le one-woman-show de Natacha Amal. Dans son spectacle, elle campe une bourgeoise fauchée qui ne se prive pas de porter un regard trempé dans l’acide sur cette classe particulière..

53-55 avenue Jean Mermoz Théâtre Molière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Looking for a good laugh? Want to switch off? There’s nothing like Natacha Amal’s one-woman show. In her show, she plays the role of a broke bourgeoise who is not above taking an acid look at this particular class.

¿Le apetece reírse? ¿Quiere desconectar? No hay nada como el espectáculo en solitario de Natacha Amal. En su espectáculo, interpreta a una mujer de clase media arruinada a la que no se le escapa una mirada ácida sobre esta clase en particular.

Haben Sie Lust auf Spaß? Einfach mal abschalten? Nichts ist besser als die One-Woman-Show von Natacha Amal. In ihrer Show spielt sie eine bankrotte Bourgeoise, die es sich nicht nehmen lässt, einen säurehaltigen Blick auf diese besondere Klasse zu werfen.

