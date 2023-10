Exposition : Harry Potter 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane, 25 octobre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Fan de l’univers Harry Potter ? L’œuvre de JK Rowling a suscité et suscite encore un engouement général. Elle sera adaptée au cinéma.

La ville de Marignane vous propose une exposition dédiée à l’une des plus célèbres sagas du monde !.

2023-10-25 10:00:00 fin : 2023-11-05 19:00:00. .

53-55 avenue Jean Mermoz Espace Culturel Saint-Exupéry

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Are you a fan of the Harry Potter universe? JK Rowling?s work has aroused and continues to arouse widespread enthusiasm. It will be adapted for the cinema.

The town of Marignane offers you an exhibition dedicated to one of the world?s most famous sagas!

¿Es usted fan del universo Harry Potter? La obra de JK Rowling ha despertado y sigue despertando un entusiasmo generalizado. Será adaptada al cine.

La ciudad de Marignane acoge una exposición dedicada a una de las sagas más famosas del mundo

Sind Sie ein Fan der Harry-Potter-Welt? Das Buch von J.K. Rowling war und ist immer noch sehr beliebt. Es wird für den Film adaptiert.

Die Stadt Marignane bietet Ihnen eine Ausstellung, die einer der berühmtesten Sagas der Welt gewidmet ist!

