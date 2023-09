Projection et débat : Divertemento 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane, 11 octobre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre « Art et Essai », le Ciné-Club Paradisio vous propose « Divertemento », le biopic (drame) d’une femme exceptionnelle dont le grand rêve a été de devenir chef d’orchestre. S’en suivra un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

53 – 55 avenue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of its « Art et Essai » program, Ciné-Club Paradisio presents « Divertemento », the biopic (drama) of an exceptional woman whose great dream was to become a conductor. This will be followed by a debate with highly qualified, volunteer speakers.

En el marco de su programa « Art et Essai », el Ciné-Club Paradisio proyecta « Divertemento », el biopic (drama) sobre una mujer excepcional cuyo gran sueño era convertirse en directora de orquesta. A continuación tendrá lugar un debate con ponentes voluntarios altamente cualificados.

Im Rahmen des Programms « Art et Essai » zeigt der Filmclub Paradisio den Film « Divertemento », ein Biopic (Drama) über eine außergewöhnliche Frau, deren großer Traum es war, Dirigentin zu werden. Anschließend findet eine Diskussion mit hochqualifizierten und freiwilligen Rednern statt.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de Marignane