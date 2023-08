Projection et débat : Les filles d’Olfa 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane, 13 septembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre « Art et Essai », l’équipe « Ciné-Club Paradisio » propose une soirée projection : « Les filles d’Olfa » (documentaire). Le film sera suivi d’un débat animé par des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Vous êtes attendus très nombreux !.

2023-09-13 fin : 2023-09-13 . .

53 – 55 avenue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the « Art et Essai » program, the « Ciné-Club Paradisio » team is offering an evening screening of « Les filles d’Olfa » (documentary). The film will be followed by a discussion led by highly qualified, volunteer speakers.

We look forward to seeing you there!

En el marco del programa « Art et Essai », el equipo del « Ciné-Club Paradisio » ofrece una proyección nocturna de « Les filles d’Olfa » (documental). La película irá seguida de un debate dirigido por ponentes voluntarios altamente cualificados.

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes

Im Rahmen von « Art et Essai » bietet das Team « Ciné-Club Paradisio » einen Filmabend an: « Les filles d’Olfa » (Dokumentarfilm). Im Anschluss an den Film findet eine Debatte statt, die von hochqualifizierten und ehrenamtlichen Rednern geleitet wird.

Sie werden sehr zahlreich erwartet!

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de Marignane