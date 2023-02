52ème Tournoi International de Badminton du BCBP 2 avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage

2023-03-11 – 2023-03-12

Drome Bourg-de-Péage Le BCBP organise son tournoi international le 11 et 12 mars 2023 au complexe Vercors de Bourg de Péage.



Il est ouvert pour les N2 jusqu’aux NC (N2-3, R, D, P ,NC)

Inscriptions ouvertes jusqu’au 26 Février.



Les inscriptions se font par Badnet. contact@bcbp26.fr +33 4 75 70 33 93 http://www.bcbp26.fr/ 2 avenue de Mindelheim 1 Rue du Docteur Zamenhof Bourg-de-Péage

