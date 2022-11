52ème Saint-Vincent Tournante du Chablisien Fleys Fleys Catégories d’évènement: Fleys

Yonne Fleys Elle s’est fait attendre! Mais après 2 reports successifs la grande fête du chablisien peut enfin se tenir, dans le village de Fleys, les 4 et 5 février 2023.

Le programme, visible sur le site www.fleys2021.com promet de belles festivités, joyeuses et gastronomiques. Nouveauté pour cette édition : un caveau spécial « Crus & Millésimes » qui permet la découverte de différentes cuvées issues du vignoble de Fleys (dégustation payante). fleys2021@gmail.com +33 3 86 42 44 34 https://www.fleys2021.com/ Fleys

