Thiers Puy-de-Dôme Thiers Puy-de-Dôme Ce rallye comporte un parcours de 226 km dont 113 de chrono avec 2 ES à faire 3 fois – le mythique “Trévy-Augerolles” et “Les Marteaux-Chossière”.

Départ, arrivée et parcs à Thiers le samedi entre 8h00 et 17h15. domeforez@wanadoo.fr +33 6 07 85 22 73 http://asadomeforez.com/epreuve.php?epreuve=5&PHPSESSID=e4ebdfa892d8daca5dbbe1ec676addd6 Pré de la Foire Allée de la Foire au Pré Thiers

