52ème Fête des Chavans Château-sur-Allier Château-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Château-sur-Allier

52ème Fête des Chavans Château-sur-Allier, 30 juillet 2022, Château-sur-Allier. 52ème Fête des Chavans

Association La Chavannée Embraud Château-sur-Allier Allier Embraud Association La Chavannée

2022-07-30 – 2022-07-31

Embraud Association La Chavannée

Château-sur-Allier

Allier Château-sur-Allier La Fête des Chavans a lieu chaque année le dernier week-end de juillet.

Cet événement rassemble un public divers, gens du pays, français et étrangers , amateurs de musiques et danses traditionnelles, d’arts et traditions et de fêtes à taille humaine. lachavannee@orange.fr http://www.lachavannee.com/ Embraud Association La Chavannée Château-sur-Allier

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Château-sur-Allier Autres Lieu Château-sur-Allier Adresse Château-sur-Allier Allier Embraud Association La Chavannée Ville Château-sur-Allier lieuville Embraud Association La Chavannée Château-sur-Allier Departement Allier

Château-sur-Allier Château-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-sur-allier/

52ème Fête des Chavans Château-sur-Allier 2022-07-30 was last modified: by 52ème Fête des Chavans Château-sur-Allier Château-sur-Allier 30 juillet 2022 Association La Chavannée Embraud Château-sur-Allier Allier

Château-sur-Allier Allier