52ÈME CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DES RILLETTES SARTHOISES Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

52ÈME CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DES RILLETTES SARTHOISES Mamers, 30 avril 2022, Mamers. 52ÈME CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DES RILLETTES SARTHOISES Théâtre Municipal Place Carnot Mamers

2022-04-30 – 2022-04-30 Théâtre Municipal Place Carnot

Mamers Sarthe Mamers Le grand Maitre de la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises invite toutes les confréries de France et de Belgique à se retrouver lors de son chapitre annuel, pour un grand défilé, haut en couleurs, dans les rues de la ville de Mamers, accompagné de la Musique de St Vincent. Ce moment festif se veut convivial et rythmé par la bonne humeur… Si le cœur vous en dit, et en s’y prenant à l’avance, vous pouvez demander à être intronisé à la Confrérie et/ou partager le repas des Confrères, dans une ambiance “cabaret” avec l’orchestre Eclipse.

Pour toute information, contacter M Etienne au 06 60 54 38 12. A l'occasion de son 52ème anniversaire, la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises est heureuse de retrouver ses confrères pour partager un grand moment de convivialité ! mi.etienne@laposte.net +33 6 60 54 38 12

Pour toute information, contacter M Etienne au 06 60 54 38 12. Théâtre Municipal Place Carnot Mamers

