STAGE DE BRODERIE AU CROCHET DE LUNÉVILLE AVEC CÉLINE LEPAGE 529 Chemin d’Aubaygues Soubès, 27 octobre 2023, Soubès.

Soubès,Hérault

Stage de crochet de Lunéville avec enseignement des points de base et pose de perles et de paillettes..

2023-10-27 fin : 2023-10-29 . EUR.

529 Chemin d’Aubaygues

Soubès 34700 Hérault Occitanie



Lunéville crochet workshop with basic stitch instruction and beading and sequins.

Taller de ganchillo en Lunéville, en el que se enseñan los puntos básicos y se añaden cuentas y lentejuelas.

Häkelkurs in Lunéville mit Vermittlung der Grundstiche und Anbringen von Perlen und Pailletten.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT LODEVOIS ET LARZAC