fin : 2023-12-17 Venez prendre les manettes lors de cette nouvelle édition du Mel’Game !.

Amateurs de jeux vidéo ? Entre amis ou en famille, venez prendre les manettes lors de cette nouvelle édition du Mel’Game organisée par l’association Mauguio E-Sport les 16 et 17 décembre ! Découvrez le programme : Samedi 16 décembre (14h – 19h)*

Tournoi Fortnite solo (PC)

Tournoi EA Sport FC solo (PS5) Dimanche 17 décembre (14h – 19h) *

Tournoi Fortnite duo (PC)

Tournoi EA Sport FC duo (PS5) * Les tournois sont réservés aux habitants de Mauguio, Carnon & Saint-Aunès. L’organisateur se réserve le droit de demander un justificatif ou une preuve en cas de doute

* Un joueur ne peut participer qu’à un tournoi par jour (les tournois sont gratuits). Tout au long du week-end, vous pourrez profiter de différents stands :

– Sensibilisation & Prévention

– Réalité Virtuelle

– Rétro Gaming

– et d’autres surprises ! Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement : https://bit.ly/3TeQXgQ ____________

