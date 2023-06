Rendez-vous à la ferme : La Roussane de Montesquiou 524 route d’Oloron, quartier Candeloup Monein, 22 juillet 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Robert vous accueille dans son verger de 600 arbres de Pêches Roussanne cultivé en agriculture raisonnée. Les 2 variétés de fruits sont cueillis à maturité de mi- juillet à mi-août . Visite du verger et dégustation de fruits ou produits dérivés: confitures, oreillons, nectars, sirops, pâtes de fruits, bonbons ….

2023-07-22

524 route d'Oloron, quartier Candeloup Robert Montesquieu

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Robert welcomes you to his 600-tree orchard of Roussanne peaches, grown using sustainable agriculture methods. The 2 varieties of fruit are picked when ripe, from mid-July to mid-August. Visit the orchard and taste the fruit and by-products: jams, mumps, nectars, syrups, fruit jellies, sweets, etc.

Robert le da la bienvenida a su huerto de 600 árboles de melocotones Roussanne cultivados en agricultura sostenible. Las dos variedades de fruta se recogen en su madurez desde mediados de julio hasta mediados de agosto. Visita del huerto y degustación de frutas o productos derivados: mermeladas, oreillons, néctares, jarabes, jaleas de frutas, dulces…

Robert empfängt Sie in seinem Obstgarten mit 600 Bäumen, in dem Pfirsiche der Sorte Roussanne angebaut werden. Die beiden Obstsorten werden von Mitte Juli bis Mitte August gepflückt, wenn sie reif sind. Besuchen Sie den Obstgarten und probieren Sie die Früchte oder daraus hergestellte Produkte: Konfitüre, Oreillons, Nektar, Sirup, Fruchtpasten, Bonbons …

