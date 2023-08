Concert et grillades 523 Chemin du Moulin Sauveterre-de-Béarn, 23 août 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Les notes de musique de la guitare de Fabrice Debels rythmeront votre soirée magique au bord du gave d’Oloron. Au barbecue, Dimitri, votre hôte, donnera le tempo pour vous servir des grillades aux notes gourmandes. Une soirée exceptionnelle dans le lieu enchanteur du beach-bar Au Fil de l’Eau !.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 22:00:00. .

523 Chemin du Moulin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Fabrice Debels and his guitar will accompany your barbecue evening in the enchanting setting of the beach bar Au Fil de l’Eau, on the banks of the Ave d’Oloron.

Fabrice Debels y su guitarra acompañarán su velada de barbacoa en el encantador marco del chiringuito Au Fil de l’Eau, a orillas del Ave d’Oloron.

Die Musiknoten der Gitarre von Fabrice Debels werden den Rhythmus Ihres magischen Abends am Ufer des Gave d’Oloron bestimmen. Am Grill wird Dimitri, Ihr Gastgeber, den Takt angeben, um Ihnen Gegrilltes mit Gourmetnoten zu servieren. Ein außergewöhnlicher Abend an dem zauberhaften Ort der Beach-Bar Au Fil de l’Eau!

