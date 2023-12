Soirée bougies 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne, 4 décembre 2023, Saint-Julien-sur-Calonne.

Saint-Julien-sur-Calonne,Calvados

La soirée bougies du Chat Perché sera placée sous le signe de Noël pour encore plus de féérie.

Venez passer une soirée douce et hors du temps dans un pub scintillant de mille feux.

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 22:00:00. .

522 chemin de l’église Le Chat Perché

Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie



Le Chat Perché’s candlelit evening will be all about Christmas, for even more enchantment.

Come and spend a sweet, timeless evening in a glittering pub

La velada a la luz de las velas de Le Chat Perché estará bajo el signo de la Navidad para un mayor encanto.

Venga a disfrutar de una velada dulce y atemporal en un pub resplandeciente

Der Kerzenabend im Chat Perché steht ganz im Zeichen von Weihnachten und sorgt für noch mehr Märchenhaftigkeit.

Verbringen Sie einen süßen, zeitlosen Abend in einem mit tausend Lichtern funkelnden Pub

