Tournoi de golf caritatif 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne, 6 août 2023, Saint-Julien-sur-Calonne.

Saint-Julien-sur-Calonne,Calvados

Le Rotary Club de Deauville organise une compétition de golf par équipe de deux (Scramble).

Les dons récoltés permettront d’aider la lutte contre la poliomyélite dans le monde, dans le cadre d’une opération mondiale « Polyo+ » créée par le Rotary internationale, mais aussi de participer à diverses œuvres sociales..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

522 chemin de l’église Golf Barrière Sain-Julien

Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie



The Rotary Club of Deauville is organizing a golf competition for teams of two (Scramble).

Donations raised will be used to help the fight against polio worldwide, as part of a global « Polyo+ » operation created by Rotary International, as well as to participate in various social projects.

El Rotary Club de Deauville organiza una competición de golf para equipos de dos personas (Scramble).

Los donativos recaudados se destinarán a la lucha contra la poliomielitis en todo el mundo, en el marco de una operación mundial « Polyo+ » creada por Rotary International, así como a la participación en diversos proyectos sociales.

Der Rotary Club Deauville organisiert einen Golfwettbewerb für Zweierteams (Scramble).

Die Spenden werden für den weltweiten Kampf gegen die Kinderlähmung im Rahmen der weltweiten Aktion « Polyo+ » von Rotary International und für verschiedene soziale Zwecke verwendet.

Mise à jour le 2023-07-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche