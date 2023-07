Atelier créatif « Boucles d’oreilles » 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne, 30 juillet 2023, Saint-Julien-sur-Calonne.

Saint-Julien-sur-Calonne,Calvados

Le Chat Perché collabore avec la talentueuse Fanny, fondatrice de l’Atelier Hanami, pour vous proposer des ateliers DIY autour d’un délicieux goûter.

Boucles d’oreilles : Donnez une touche de peps a vos tenues d’été! Créez votre paire de boucles d’oreilles avec un mélange résine et fleurs séchées.

2023-07-30 15:30:00 fin : 2023-07-30 . .

522 chemin de l’église Le Chat Perché

Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie



Le Chat Perché collaborates with the talented Fanny, founder of Atelier Hanami, to offer you DIY workshops over a delicious snack.

Earrings: Add a touch of pep to your summer outfits! Create your own pair of earrings with a mix of resin and dried flowers

Le Chat Perché colabora con la talentosa Fanny, fundadora del Atelier Hanami, para ofrecer talleres de bricolaje en torno a un delicioso tentempié.

Pendientes: ¡dale un toque de dinamismo a tus conjuntos veraniegos! Crea tu propio par de pendientes con una mezcla de resina y flores secas

Le Chat Perché arbeitet mit der talentierten Fanny, der Gründerin des Ateliers Hanami, zusammen, um Ihnen DIY-Workshops bei einem leckeren Snack anzubieten.

Ohrringe: Verleihen Sie Ihrem Sommeroutfit einen Hauch von Pep! Kreieren Sie ein Paar Ohrringe aus einer Mischung aus Harz und getrockneten Blumen

Mise à jour le 2023-07-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche