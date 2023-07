Atelier créatif « Peigne fleuri » 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne, 16 juillet 2023, Saint-Julien-sur-Calonne.

Saint-Julien-sur-Calonne,Calvados

Le Chat Perché collabore avec la talentueuse Fanny, fondatrice de l’Atelier Hanami, pour vous proposer des ateliers DIY autour d’un délicieux goûter.

Le peigne fleuri :l’incontournable accessoire pour accompagner vos plus belles coiffures estivales..

2023-07-16 15:30:00 fin : 2023-07-16 . .

522 chemin de l’église Le Chat Perché

Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie



Le Chat Perché collaborates with the talented Fanny, founder of Atelier Hanami, to offer you DIY workshops over a delicious snack.

The flowery comb: the essential accessory for your most beautiful summer hairstyles.

Le Chat Perché se ha asociado con la talentosa Fanny, fundadora del Atelier Hanami, para ofrecer talleres de bricolaje en torno a un delicioso tentempié.

El peine de flores: el accesorio esencial para los peinados más bonitos del verano.

Le Chat Perché arbeitet mit der talentierten Fanny, der Gründerin des Ateliers Hanami, zusammen, um Ihnen DIY-Workshops bei einem köstlichen Snack anzubieten.

Der Blumenkamm: ein unverzichtbares Accessoire für die schönsten Sommerfrisuren.

