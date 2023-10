« Rémi + Noémie » par Rémi ANSEL-SALAS 52100 saint dizier Saint-Dizier, 8 novembre 2023, Saint-Dizier.

L’histoire raconte les premiers émois amoureux de Rémi et de Noémie.

Tombant sous le charme l’un de l’autre, des questionnements viennent à eux : com ment se plaire, par quels moyens enclencher leur relation amoureuse, à quel mo ment faut-il faire l’amour, comment ça se passe la première fois, pourquoi parfois les relations s’exposent et explosent sur les réseaux sociaux, est-ce que les filles et les garçons vivent leurs sentiments de la même façon… Parfois tout paraît simple, mais dans les faits : c’est compliqué. Et si la pression des autres leur faisait perdre leurs moyens ? À qui peuvent-ils parler ?

La dramaturgie du spectacle s’est écrite à partir de questionnements livrés par des élèves et des équipes enseignantes ainsi qu’à partir de recherches documentaires sur les rapports fille-garçon à l’adolescence. Créé initialement à l’automne 2014 dans une version théâtrale et interactive, le spectacle a évolué vers une version arts du récit respectant l’égalité les points de vue féminins et masculins

A partir de 13 ans – 60 min

52100 saint dizier Médiathèque Romain Rolland, 5 place du Général de Gaulle Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}, {« type »: « email », « value »: « media-saintdizier@agglo-saintdizier.fr »}]

